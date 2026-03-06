NS kijkt kritisch naar compensatie bij stakingen

UTRECHT (ANP) - Het is de vraag of Nederlandse Spoorwegen reizigers in de toekomst op dezelfde manier blijft compenseren bij stakingen. De spoorvervoerder evalueert de regeling die daarvoor is opgezet, staat in het jaarverslag van het bedrijf. Nu vergoedt de NS reizigers voor hun kosten voor vervangend vervoer, tot een maximum van 25 euro, of hun treinkaartje als ritten uitvallen door een staking.

Stakingen rondom een cao-conflict bij NS zorgden in juni voor massale uitval van treinritten. Reizigers wisten het formulier om geld terug te vragen goed te vinden. De NS ontving bijna 190.000 claims. Daarvan werden ruim 133.000 goedgekeurd voor een totale som van 2,8 miljoen euro.

Het is nog niet duidelijk wat uit de evaluatie van de NS komt, maar een verruiming is niet waarschijnlijk. Het vervoersbedrijf noemt de in 2014 ingevoerde regeling bij stakingen een "vrij uitzonderlijke", onder andere omdat die zou afwijken van regelingen van andere vervoerders. "Daarnaast stamt de regeling uit een tijd waarin reizigers minder flexibel waren in hun reisgedrag", stelt de NS.