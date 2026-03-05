NS-topman waarschuwt: hinder spoorwerkzaamheden blijft voorlopig

ONNEN (ANP) - Treinreizigers moeten de komende jaren rekening blijven houden met hinder door werkzaamheden op het spoor, waarschuwde NS-topman Wouter Koolmees. De afgelopen twee jaar namen de werkzaamheden met ongeveer een kwart toe. Dat gold ook voor het aantal verstoringen.

"We weten dat dit voorlopig bij ons blijft, want die werkzaamheden zijn nodig om het spoor in goede staat te houden", zei Koolmees bij de presentatie van de jaarcijfers van de spoorvervoerder.

ProRail, verantwoordelijk voor het spooronderhoud, kwam eerder met soortgelijke waarschuwingen. Volgens de NS-topman maakt het aantal verstoringen het werk voor conducteurs en machinisten wel "uitdagend". "Werkzaamheden, daar kun je nog rekening mee houden en omreisroutes inplannen. Bij verstoringen is dat veel lastiger."

Proef

De NS voert zelf de komende maanden een proef uit om de hinder door verstoringen te verminderen. Daarbij varieert het bedrijf minder in het aantal lengtes van treinstellen. De hoop is dat daardoor minder vaak 'te lange' treinen op de verkeerde plek in het land staan en te korte treinen moeten rijden op drukke trajecten. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat minder reizigers na verstoringen onverwachts moeten staan in de trein.

De NS zelf kampte in de eerste week van dit jaar met massale treinuitval door sneeuw, waar ook nog een IT-storing bovenop kwam. Koolmees erkent dat de prestaties die maand veel minder waren dan in januari 2025. In februari waren de prestaties wel weer boven de minimale vereisten voor de NS, zei Koolmees. "Dat moeten we de rest van het jaar ook volhouden."