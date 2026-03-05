StemWijzer gemeenteraadsverkiezingen ruim miljoen keer ingevuld

DEN HAAG (ANP) - De StemWijzer die twee weken terug online ging, is inmiddels meer dan een miljoen keer ingevuld. Dat meldt ProDemos, initiatiefnemer van de StemWijzer. De stemhulp is op maat ontwikkeld voor 258 gemeenten en bestaat uit zo'n dertig stellingen over lokale thema's.

ProDemos ziet het passeren van de miljoen raadplegingen als een "mijlpaal die benadrukt hoe groot de behoefte is aan toegankelijke informatie over lokale politiek". Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 waren rond dezelfde tijd iets meer dan 200.000 stemhulpen voor toen 55 gemeenten volledig ingevuld. Net voor de verkiezingen wordt de StemWijzer doorgaans het meest geraadpleegd, aldus ProDemos.

In totaal doen 340 van de 342 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Wijdemeren gaat volgend jaar op in Hilversum en dus stemmen de inwoners van die gemeenten in november voor de nieuwe raad van de fusiegemeente. De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba doen niet mee aan deze verkiezingen.