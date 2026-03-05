ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

StemWijzer gemeenteraadsverkiezingen ruim miljoen keer ingevuld

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 14:19
anp050326142 1
DEN HAAG (ANP) - De StemWijzer die twee weken terug online ging, is inmiddels meer dan een miljoen keer ingevuld. Dat meldt ProDemos, initiatiefnemer van de StemWijzer. De stemhulp is op maat ontwikkeld voor 258 gemeenten en bestaat uit zo'n dertig stellingen over lokale thema's.
ProDemos ziet het passeren van de miljoen raadplegingen als een "mijlpaal die benadrukt hoe groot de behoefte is aan toegankelijke informatie over lokale politiek". Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 waren rond dezelfde tijd iets meer dan 200.000 stemhulpen voor toen 55 gemeenten volledig ingevuld. Net voor de verkiezingen wordt de StemWijzer doorgaans het meest geraadpleegd, aldus ProDemos.
In totaal doen 340 van de 342 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Wijdemeren gaat volgend jaar op in Hilversum en dus stemmen de inwoners van die gemeenten in november voor de nieuwe raad van de fusiegemeente. De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba doen niet mee aan deze verkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Debt-Burden-by-Country_Site-2

Deze landen hebben de meeste schuld

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

shutterstock_1013604979

Modellen getuigen: binnen de Parijse kliek van drugs, macht en verkrachting

shutterstock_1269574816

Deodorant en borstkanker

Schermafbeelding 2026-03-04 160642

Raoul uit Winter Vol Liefde leefde op straat

generated-image (4)

Alles wat je altijd al wilde weten over gezond eten

Loading