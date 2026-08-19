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NS versobert compensatie reizigers bij stakingen

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 17:16
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UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen (NS) versoberen hun compensatie bij stakingen. Bij eerdere acties konden reizigers nog tot 25 euro terugvragen als compensatie voor vervangend vervoer omdat de treinen niet rijden. Voortaan kan dit niet meer, kondigt het vervoersbedrijf aan.
NS houdt bij stakingen wel de vergoeding voor vertragingen in stand. Daarvoor moet je als reiziger hebben ingecheckt op het treinstation. De versobering gaat in voor de volgende landelijke ov-staking op 9 september, als NS-werknemers 24 uur staken.
"De huidige regeling met twee verschillende opties is ingewikkeld, arbeidsintensief en gevoelig voor misbruik", betoogt Bertien Baak, directeur Commercie en IT.
Bij stakingen in juni 2025 kreeg NS 180.000 compensatieverzoeken voor alternatief vervoer, met een waarde van 4 miljoen euro. Het bedrijf keurde voor 2,8 miljoen euro aan dit soort vergoedingen goed. Er werden 30.000 claims goedgekeurd via 'Geld terug bij vertraging' voor in totaal 335.000 euro.
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