Nvidia bijna 9 procent hoger op Wall Street na koersval

NEW YORK (ANP) - Nvidia is dinsdag 8,8 procent hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Daarmee wist de belangrijkste verkoper van AI-chips iets te herstellen van de koersval op maandag, toen het bedrijf bijna 600 miljard dollar aan beurswaarde zag verdampen. Beleggers schrokken van de lancering van de chatbot van de Chinese start-up DeepSeek die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.

Ook andere Amerikaanse techbedrijven eindigden hoger op Wall Street. Zo steeg Microsoft 2,9 procent, Apple 3,7 procent, Facebook-moederbedrijf Meta 2,2 procent en Google-moeder Alphabet 1,8 procent. Onder meer door deze koersstijgingen sloot techgraadmeter Nasdaq 2 procent hoger op 19.733,59 punten. De Dow-Jonesindex won 0,3 procent tot 44.850,35 punten en de brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 6067,70 punten.