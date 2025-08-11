Nvidia en AMD omlaag op Wall Street na deal over Chinese verkopen

NEW YORK (ANP) - Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) gingen maandag bij de opening omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De twee Amerikaanse chipfabrikanten hebben toegezegd 15 procent van hun inkomsten uit chipverkopen in China af te staan aan de Amerikaanse regering, volgens verschillende media.

Dat zou onderdeel zijn van een ongebruikelijke regeling met de regering-Trump om exportvergunningen voor de halfgeleiders te krijgen. Het aandeel Nvidia noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager. AMD zakte 1,5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was verder terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.246 punten. De S&P 500-index stond een fractie lager op 6389 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 21.410 punten. Vrijdag bereikte de Nasdaq nog een nieuwe recordstand.

Tariefbestand VS en China

Beleggers kijken onder meer uit naar de aanstaande ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vrijdag in Alaska. Ze hopen dat de inspanningen bijdragen aan het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast is de aandacht ook gevestigd op het tariefbestand tussen de Verenigde Staten en China dat dinsdag afloopt, waarna de importheffingen tussen de twee economische grootmachten flink dreigen op te lopen. Ook worden dinsdag nog Amerikaanse inflatiecijfers verwacht.

Miljardeninvesteringen Apple

Aandelen van lithiummakers gingen flink vooruit nadat het Chinese batterijconcern CATL de activiteiten in een grote mijn had stilgelegd. Die mijn is normaal goed voor ongeveer 6 procent van de wereldwijde productie. Lithiumproducent Albemarle en zijn branchegenoten SQM en Lithium Americas kregen er tot ruim 10 procent bij.

Apple werd 1,3 procent lager gezet. Het techconcern werd vorige week flink meer waard op de beurs, nadat het bedrijf woensdag had bekendgemaakt nog eens 100 miljard dollar te investeren in de Verenigde Staten. Dat bedrag komt bovenop de eerder toegezegde investeringen van 500 miljard dollar.

Intel in de plus

Intel won bijna 5 procent. Topman Lip-Bu Tan van het chipconcern bezoekt naar verwachting het Witte Huis voor een gesprek met Trump, nadat de president vorige week had gezegd dat hij moet opstappen.

Micron Technology klom 3,7 procent. Het chipbedrijf heeft zijn vooruitzichten voor het huidige kwartaal naar boven bijgesteld.