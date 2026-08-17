Nvidia en OpenAI sluiten grote deal voor nieuw datacenter in Ohio

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipconcern Nvidia gaat tot 105 miljard dollar (91 miljard euro) uittrekken voor de bouw van een enorm nieuw datacentercomplex in de Amerikaanse staat Ohio. Het complex wordt gehuurd door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Daarmee slaan twee van de belangrijkste spelers achter de explosieve groei van AI opnieuw de handen ineen.

Afgesproken is dat OpenAI tot ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht afneemt van het complex in Pike County. Een gigawatt is genoeg om elk moment tot ongeveer 750.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Het datacenter wordt uitgerust met chips en computers van Nvidia. De deal komt bovenop de al omvangrijke toezegging van OpenAI om apparatuur van Nvidia af te nemen. Naar verwachting levert dit Nvidia, het bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld, honderden miljarden aan extra omzet op de komende jaren.