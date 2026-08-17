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Ehren vindt dat hockeysters de zege 'zeker niet cadeau' kregen

Sport
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 20:53
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben de zege tegen Australië op het WK niet cadeau gekregen, vond bondscoach Raoul Ehren. "We hebben er hard voor moeten werken, maar ik vond het een fantastische wedstrijd. Er zat alles in wat je kunt bedenken", reageerde hij na de 4-2-zege van Oranje in het Wagener Stadion in Amstelveen.
De bondscoach had voorspeld dat het een andere wedstrijd zou worden dan het openingsduel van Oranje met Chili (2-0-zege). "Eigenlijk viel die 2-2 uit het niets, maar dan zie je dat we nog een extra versnelling hebben. We maken er nog twee en de Australische hockeysters zijn volgens mij niet meer in de buurt geweest van onze cirkel."
Ehren beaamt dat zijn speelsters zo'n wedstrijd misschien goed konden gebruiken. "Het is wel heerlijk om zo'n wedstrijd te hebben, zeker als je 'm wint. We kregen ook voor het eerst in achttien officiële wedstrijden een veldgoal tegen. Daar ging het niet helemaal goed, maar dat hoort erbij."
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