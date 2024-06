Nvidia herstelt eerder koersverlies, beursgraadmeters liften mee

NEW YORK (ANP) - Nvidia boekte dinsdag een flinke koerswinst op de aandelenbeurzen in New York. Het AI-chipbedrijf was de afgelopen dagen juist een verliezer op Wall Street, nadat het vorige week nog kort het waardevolste bedrijf ter wereld was. Veel beleggers leken daarna wat winst te nemen in het bedrijf, dat dit jaar al zo'n 140 procent meer waard is geworden. Het aandeel noteerde 6,8 procent hoger en maakte daarmee een deel van het verlies van een dag eerder goed.

Nvidia trok ook de brede S&P 500-index en techgraadmeter Nasdaq mee in het herstel, die respectievelijk met 0,4 procent en 1,2 procent stegen tot 5469,30 punten en 17.717,66 punten. De Dow-Jonesindex noteerde bij het slot van de handelsdag bijna 0,8 procent lager op 39.112,16 punten.