Universiteit Utrecht doet opnieuw aangifte van bekladding panden

UTRECHT (ANP) - De Universiteit Utrecht (UU) doet aangifte van bekladding van meerdere gebouwen aan de Drift. Pro-Palestijnse demonstranten voerden daar dinsdag actie. In de nacht van zondag op maandag werd het Bestuursgebouw beklad en daar deed de universiteit toen ook al aangifte van.

"Binnen de Universiteit Utrecht is er ruimte voor verschillende perspectieven en gevoelens, maar deze acties overschrijden de norm", aldus de universiteit. De actievoerders willen dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen verbreekt.

De demonstratie van dinsdag was aangekondigd, maar de actievoerders namen een andere route dan van tevoren was aangegeven. Zij liepen niet vanaf het Jaarbeursplein richting het Academiegebouw, maar richting de Drift. Uit voorzorg besloot de UU daarop meerdere universiteitspanden in de binnenstad te sluiten, om een bezetting te voorkomen. Hierdoor moesten onder meer studenten die aan het leren waren voor hun tentamens de bibliotheek verlaten.

Op de deur van een universiteitsgebouw aan de Drift staat onder meer de leus 'UU Funds Gaza Genocide". De universiteit laat weten de verf zo snel mogelijk van de panden te verwijderen, maar dat hierdoor mogelijk woensdag andere ingangen gebruikt moeten worden.