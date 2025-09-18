ECONOMIE
Nvidia steekt 5 miljard dollar in Intel voor samenwerking

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 13:34
SANTA CLARA (ANP) - Chipontwikkelaar Nvidia belegt 5 miljard dollar in aandelen van branchegenoot Intel. De twee bedrijven gaan ook samenwerken aan de ontwikkeling van producten die datacenters en pc's sneller laten werken, maakte Nvidia bekend.
Nvidia is uitgegroeid tot de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie, maar laat andere bedrijven deze chips produceren. Intel staat te boek als een van de grootste chipproducenten ter wereld. De laatste jaren liep dat bedrijf achterstand op bij nieuwe ontwikkelingen op het vlak van AI.
Intel en Nvidia melden nu dat ze gebruik willen maken van elkaars expertise met de productie van processoren en AI-systemen. Daarmee leggen ze in de woorden van Nvidia-topman Jensen Huang de "basis voor een nieuw tijdperk" voor computers.
