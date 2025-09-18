ECONOMIE
ExxonMobil schort plannen voor plasticrecycling in Rotterdam op

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 13:34
anp180925097 1
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - ExxonMobil schort 100 miljoen euro aan investeringen voor plasticrecyclingprojecten in Rotterdam en Antwerpen op. Het Amerikaanse olie- en gasconcern wil op de twee bestaande locaties jaarlijks 80.000 ton plasticafval verwerken. Maar het kan projecten van deze grootte volgens een topbestuurder niet hervatten zonder dat EU-regels worden aangepast.
Het gaat onder meer om een voorstel om het gerecyclede gehalte plastic te berekenen op basis van de hoeveelheid afval en de productie die uiteindelijk uit de machine komt. Bestuurslid Jack Williams stelt tegen persbureau Reuters dat het plan ongunstig uitpakt voor bestaande faciliteiten waarin fossiele grondstoffen worden gebruikt.
De EU wil het plasticafval verminderen. Zo moet 30 procent van de plastic flessen tegen 2030 bestaan uit gerecycled materiaal.
