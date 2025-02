Nvidia stijgt op Wall Street na bericht over Blackwell-systeem

NEW YORK (ANP) - Chipfabrikant Nvidia is woensdag hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Dat gebeurde nadat Super Micro Computer had bekendgemaakt dat zijn nieuwe AI-datacentersystemen volledig in productie zijn. Deze systemen worden aangedreven door Blackwell-chips, Nvidia's meest geavanceerde chips op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Nvidia steeg 5,4 procent, Super Micro Computer won 8 procent.

Door het bericht dat Super Micro Computer woensdag naar buiten bracht, werden zorgen van beleggers weggenomen. Zo vreesde Nvidia eerder dat beperkingen in de toeleveringsketen voor problemen konden zorgen bij de uitrol van de Blackwell-chips. De chip werd vorig jaar gepresenteerd en moest AI-processen vele malen sneller kunnen verwerken dan zijn voorganger, de Hopper. Die laatste chip droeg al flink bij aan de groei van Nvidia tot het meest waardevolle bedrijf ter wereld.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend positief. De Dow-Jonesindex steeg 0,7 procent tot 44.873,28 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 6061,48 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 19.692,33 punten.