4 verklaringen voor het schokkende Gaza-voorstel van Trump

Het idee om de bevolking van Gaza op te ruimen zodat Amerikanen van Gaza een luxe vakantieoord kunnen maken, is zelfs voor Trump absurd en weerzinwekkend. Zijn aanhang juicht uiteraard, maar het maakt zijn positie in de wereld in een klap een stuk slechter. Dus waarom?

De Amerikaanse serieuze media hebben 4 suggesties:

1. Het is een afleiding

Er is veel kritiek op de media - vooral op de "afleidingen" van Trump - die hij verspreidt en die bedoeld zijn om de blik van journalisten en het publiek af te wenden van andere, meer prozaïsche en saaie, maar meer legitieme controverses.

Maar dat die theorie overdreven is, betekent niet dat het geen echte strategie is. Het is een feit dat Trump de media en de wereld overspoelt met onwaarschijnlijke (en vaak juridisch dubieuze) verhalen.

“Het werkt,” vertelde voormalig Trump Witte Huis adviseur Stephen K. Bannon eind vorige maand aan de Washington Post.

2. Het is een onderhandelingstruc

Een verwante theorie is dat dit inderdaad een truc is - maar dan eentje die bedoeld is voor het Midden-Oosten in plaats van het binnenlandse politieke debat.

Het zou vergelijkbaar zijn met Trump die onlangs Canada en Mexico dreigde met enorme tarieven, maar zich vervolgens terugtrok voor schijnbaar bescheiden concessies.

Trump zou kunnen dreigen met het ondenkbare om spelers in het Midden-Oosten te dwingen een duurzamere vrede na te streven. Het zou in feite zijn: Als jullie er niet uitkomen, komen wij binnen.

Zou dat Hamas meer bereid kunnen maken om de macht af te staan? Zou het Saoedi-Arabië onder druk kunnen zetten om de betrekkingen met Israël te normaliseren, niet langer aan te dringen op een Palestijnse staat en te helpen bij het naoorlogse proces? Dat lijken enkele van de meest waarschijnlijke doelen.

3. Hij leunt nog meer op de krankzinnige theorie

In de eerste termijn van Trump werd er vaak gesproken over de “gekkentheorie”. In het algemeen is het idee dat je onvoorspelbaar bent en alles in staat bent om ze in het gareel te houden. Richard M. Nixon heeft het gebruikt in zijn omgang met de Sovjet-Unie.

“Hij is de doelpalen van gekte aan het verplaatsen,” zei de adviseur. “Deze keer laat hij zich niet intimideren door krantenkoppen of pundits: Hij gooit eruit waar hij zin in heeft.”

4. Zijn plotselinge imperialistische inslag is gemeend

Het staat buiten kijf dat het dreigen met een bezetting van Gaza in strijd is met de manier waarop Trump zijn buitenlands beleid jarenlang heeft vormgegeven. Trump heeft de nadruk gelegd op “America First” en gezegd dat de Verenigde Staten niets te zoeken hebben in het Midden-Oosten.

“Ons beleid van nooit eindigende oorlog, regimeverandering en natievorming wordt vervangen door het nastreven van Amerikaanse belangen,” zei hij in 2019.

Deze imperialistische praat is mogelijk alleen maar opschepperij. Het is ook mogelijk dat Trump zich in zijn tweede termijn vrij voelt om zijn credo "America First" - dat hij jarenlang heeft gebruikt voor politiek gewin - te veranderen en de uitbreiding van de Verenigde Staten (in gebieden waar hij echt om geeft) tot een belangrijk onderdeel van zijn nalatenschap te maken.