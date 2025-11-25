Schoof: niet méér buitenlandse troepen bij limiet leger Oekraïne

PARAMARIBO (ANP) - Een verplicht kleiner Oekraïens leger betekent niet dat Oekraïnes bondgenoten een grotere beschermingsmacht moeten leveren, zegt premier Dick Schoof. Die twee onderdelen van een mogelijk toekomstig vredesakkoord staan volgens Schoof los van elkaar.

Het nieuwe Amerikaanse vredesplan dat een eind moet maken aan de Oekraïne-oorlog, schrijft voor dat de Oekraïense krijgsmacht moet inkrimpen. Schoof is niet blij met die voorgestelde limiet. De landen die Oekraïne na de oorlog tegen Rusland willen beschermen, noemen de eigen troepen van het land steeds de eerste en belangrijkste verdediging. De internationale troepenmacht die de overwegend Europese medestanders van Oekraïne in het land willen legeren, komt pas in latere instantie in beeld.

Maar die 'verzekeringsmacht' en de Oekraïense strijdkrachten zijn "geen communicerende vaten", zei Schoof na overleg met de 'coalitie van bereidwillige landen'. Ze hebben volgens hem een verschillende taak. Hij heeft ook nog geen Nederlandse bijdrage beloofd.