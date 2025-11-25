ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof: niet méér buitenlandse troepen bij limiet leger Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 22:09
anp251125212 1
PARAMARIBO (ANP) - Een verplicht kleiner Oekraïens leger betekent niet dat Oekraïnes bondgenoten een grotere beschermingsmacht moeten leveren, zegt premier Dick Schoof. Die twee onderdelen van een mogelijk toekomstig vredesakkoord staan volgens Schoof los van elkaar.
Het nieuwe Amerikaanse vredesplan dat een eind moet maken aan de Oekraïne-oorlog, schrijft voor dat de Oekraïense krijgsmacht moet inkrimpen. Schoof is niet blij met die voorgestelde limiet. De landen die Oekraïne na de oorlog tegen Rusland willen beschermen, noemen de eigen troepen van het land steeds de eerste en belangrijkste verdediging. De internationale troepenmacht die de overwegend Europese medestanders van Oekraïne in het land willen legeren, komt pas in latere instantie in beeld.
Maar die 'verzekeringsmacht' en de Oekraïense strijdkrachten zijn "geen communicerende vaten", zei Schoof na overleg met de 'coalitie van bereidwillige landen'. Ze hebben volgens hem een verschillende taak. Hij heeft ook nog geen Nederlandse bijdrage beloofd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

ANP-424488643

Vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen

generated-image (66)

Perfecte koffie, met minder bonen: dit zijn de trucs

anp251125077 1

ABN AMRO is ervan overtuigd dat AI groot deel van werknemers kan vervangen

Loading