NVM: prijzen stijgen verder als verkoopgolf huurhuizen afneemt

UTRECHT (ANP) - De huizenprijzen lopen verder op als er een dip komt in het aanbod doordat er minder voormalige huurhuizen te koop worden gezet, het zogeheten uitponden. Dat verwacht de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Afgelopen kwartaal werd een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Toch liep de gemiddelde verkoopprijs op tot een nieuwe recordhoogte van ruim 506.000 euro.

"Je zou denken: meer aanbod is meer rust op de woningmarkt", stelt voorzitter van NVM Wonen Lana Goutsmits-Gerssen. "Maar we zien dat de vraag zo groot is dat er nog steeds veel overboden wordt en dat de prijzen nog steeds stijgen."

Het grote aanbod aan woningen komt volgens de NVM vooral door het uitponden, dat is het verkopen van voormalige huurwoningen door beleggers. Als dat aanbod afneemt en de vraag hoog blijft, zullen de prijzen stijgen. De NVM rekende er eerder op dat er vanaf 1 juli minder huurhuizen verkocht worden. Maar de makelaarsvereniging stelt dat het moeilijk is om in te schatten wanneer deze trend stopt.

'Tijdelijke verlichting'

Goutsmits-Gerssen verwacht dat er in het derde kwartaal minder woningen te koop komen.

De makelaarsvereniging spreekt van een "tijdelijke verlichting" op de woningmarkt door het verkopen van huurhuizen. Nieuwbouw moet permanente verlichting bieden, stelt Goutsmits-Gerssen. Daar ziet de NVM echter een mismatch tussen de wensen van kopers en de huizen die worden gebouwd.

Volgens Goutsmits-Gerssen zijn er in de "uitpondgolf" sinds 2024 al 80.000 huurwoningen in de verkoop gegaan. "Dat is gelijk aan het aantal woningen in de gemeente Haarlem." Dat heeft voor een "drama" op de huurmarkt gezorgd, stelt de NVM. Daar is het aanbod fors afgenomen. De NVM pleit voor het weer toestaan van tijdelijke huurcontracten om die afname af te remmen.