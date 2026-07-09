ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hugo Boss adviseert aandeelhouders om overnamebod af te wijzen

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 13:03
anp090726092 1
METZINGEN (ANP) - Hugo Boss heeft zijn aandeelhouders geadviseerd om het overnamebod van het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group af te wijzen. Volgens de directie van het Duitse modeconcern is het huidige bod met het oog op de lange termijn te laag.
In juni bood Frasers Group 38 euro per aandeel in contanten. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen Hugo Boss en wil de rest ook in handen krijgen. Dat zou in totaal zo'n 2 miljard euro gaan kosten.
De bestuursleden van Hugo Boss laten in de verklaring weten dat zij niet van plan zijn om hun deel te verkopen aan de Britten. Ze voegen daaraan toe dat het bod er vooral op gericht lijkt om 30 procent van de aandelen in bezit te krijgen. Daarmee zouden ze operationele of strategische veranderingen door kunnen voeren.
Het in 1924 door Hugo Ferdinand Boss opgerichte bedrijf maakt naast heren- en dameskleding ook schoenen, horloges en parfums. De omzet bedroeg vorig jaar 4,3 miljard euro. Hugo Boss wordt geleid door topman Daniel Grieder.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 575301556

Hieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist is

Scherm­afbeelding 2026-07-08 om 16.33.32

De “gezondste man ter wereld” blijkt ongeneeslijk ziek

ANP-404862727

70.000 ouderen op de wachtlijst, 500 plekken beschikbaar: waarom het Knarrenhof-model stokt ondanks miljoenensubsidies

188070111_m

Nieuw onderzoek: dit simpele dagelijkse ritueel kan je humeur dagenlang verbeteren

116392054_m

Kabinet investeert bijna half miljard in seniorenwoningen, maar banken maken verhuizen juist lastiger

images

Ultrarechtse leugenaar is een paar dagen wethouder en krijgt 50.000 euro wachtgeld.

Loading