NVM vreest geen prijsexplosie als verkoopgolf huurwoningen stopt

door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 13:43
UTRECHT (ANP) - De prijzen voor woningen stijgen niet ineens veel sterker als de verkoopgolf van huurwoningen stopt, verwacht de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het afgelopen jaar deden veel beleggers voormalige huurwoningen in de verkoop, wat voor een extra groot aanbod van koopwoningen zorgde en de stijging van de prijzen dempte. Maar Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van NVM Wonen, ziet ook dat het aanbod van andere woningen op de koopmarkt toeneemt.
"Je ziet dat mensen ook wat gemakkelijker hun woning op de markt zetten, omdat ze er meer vertrouwen in hebben dat ze zelf een woning kunnen kopen", zei ze bij de vierdekwartaalcijfers over de woningmarkt van de NVM. Ze houdt wel zorgen over het tempo waarin het aanbod nieuwbouwwoningen groeit.
Beleggers verkochten veel huurwoningen door een aanscherping van de regels voor huurprijzen en belastingregels die volgens vastgoedbeleggers ongunstig uitpakken. De NVM rekent erop dat dit vanaf 1 juli minder wordt, omdat dan het effect van het twee jaar eerder ingegane verbod op tijdelijke huurcontracten volop voelbaar is.
