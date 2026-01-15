4,7 miljoen accounts offline door Australisch socialemediaverbod

SYDNEY (ANP/RTR) - Socialemediabedrijven hebben gezamenlijk 4,7 miljoen accounts gedeactiveerd in de eerste maand dat het socialemediaverbod voor jongeren in Australië geldt. Dat meldt de internettoezichthouder van het land. De waakhond zegt dat de richtlijnen al veel resultaat opleveren.

Op 10 december gingen de accounts van jongeren onder de 16 jaar uit de lucht door de nieuwe Australische wet. De overheid stelde de wet in om jongeren te beschermen tegen sociale druk, angsten, misbruik en oplichting. Jongeren worden niet zelf aansprakelijk gehouden bij een overtreding, maar socialemediabedrijven wel. Als zij weigeren de verplichte leeftijdscontrole uit te voeren, hangt een boete tot 49,5 miljoen Australische dollar (28 miljoen euro) boven hun hoofd.

Alle bedrijven die onder de wet vallen, gaven aanvankelijk aan zich eraan te houden. Omdat nog niet alle accounts gedeactiveerd zijn, zou het nog te vroeg zijn om te spreken van volledige naleving.