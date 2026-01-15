ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

4,7 miljoen accounts offline door Australisch socialemediaverbod

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 13:44
anp150126120 1
SYDNEY (ANP/RTR) - Socialemediabedrijven hebben gezamenlijk 4,7 miljoen accounts gedeactiveerd in de eerste maand dat het socialemediaverbod voor jongeren in Australië geldt. Dat meldt de internettoezichthouder van het land. De waakhond zegt dat de richtlijnen al veel resultaat opleveren.
Op 10 december gingen de accounts van jongeren onder de 16 jaar uit de lucht door de nieuwe Australische wet. De overheid stelde de wet in om jongeren te beschermen tegen sociale druk, angsten, misbruik en oplichting. Jongeren worden niet zelf aansprakelijk gehouden bij een overtreding, maar socialemediabedrijven wel. Als zij weigeren de verplichte leeftijdscontrole uit te voeren, hangt een boete tot 49,5 miljoen Australische dollar (28 miljoen euro) boven hun hoofd.
Alle bedrijven die onder de wet vallen, gaven aanvankelijk aan zich eraan te houden. Omdat nog niet alle accounts gedeactiveerd zijn, zou het nog te vroeg zijn om te spreken van volledige naleving.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

anp140126109 1

Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

ANP-547050135

Trump wil Groenland en "Europese leiders reageren als pluizig konijntje in een wereld vol hyena's"

Loading