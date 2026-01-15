Prominent lid van Conservatieven uit partij gezet om overloopplan

LONDEN (ANP) - Kemi Badenoch, de partijleider van de Britse Conservatieven, heeft de prominente politicus Robert Jenrick uit haar partij gezet. Volgens Badenoch was Jenrick van plan om over te stappen naar de radicaal-rechtse partij Reform, een rivaal van de Conservatieven.

"Ik heb duidelijk en onweerlegbaar bewijs gezien dat hij in het geheim plannen beraamde om over te lopen", schrijft Badenoch op X. Dat zou Jenrick opzettelijk doen op een manier die "zo schadelijk mogelijk" was voor de Conservatieve Partij.

Jenrick deed eind 2024 nog een gooi naar het partijleiderschap van de Conservatieven en werd toen tweede, achter Badenoch. Hij was eerder minister van Immigratie onder premier Rishi Sunak en profileerde zich steeds meer als een hardliner op het gebied van migratie.

Dat is ook het belangrijkste thema voor Reform. De leider van die partij, Nigel Farage, erkent tegen Britse media dat hij met Jenrick heeft gesproken. Maar Farage ontkent dat de overstap al aanstaande was.