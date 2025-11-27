ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NVWA geeft toch geen boete om benaming 'vegetarisch gehakt'

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 15:00
anp271125127 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schort aangekondigde boetes voor het gebruik van het woord 'gehakt' bij vegetarische producten op. De autoriteit wil afwachten wat er in de Europese Unie wordt afgesproken over de benaming van vegetarische producten, laat een woordvoerder weten.
Onder meer Vivera dreigde een boete te krijgen van ruim 1000 euro, omdat de producent van vleesvervangers het woord gehakt gebruikt op de verpakkingen van zijn plantaardige producten. Daarmee overtrad het bedrijf een wet waarin staat wanneer een product gehakt mag heten.
Maar het bedrijf kreeg donderdag te horen dat die boete er toch niet komt. "We zijn blij met dit besluit, maar begrijpen dat de NVWA simpelweg uitvoert wat in de wet staat", reageert Vivera-topman Willem van Weede. "De verouderde gehaktwet is hiermee nog niet aangepast. Deze wet is ooit bedoeld om de voedselveiligheid van dierlijk gehakt te garanderen, maar is niet relevant voor vegetarisch gehakt."
loading

POPULAIR NIEUWS

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

180185567_m

Dit is wat een week zonder social media doet met de mentale gezondheid van jongeren

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

Loading