NVWA geeft toch geen boete om benaming 'vegetarisch gehakt'

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schort aangekondigde boetes voor het gebruik van het woord 'gehakt' bij vegetarische producten op. De autoriteit wil afwachten wat er in de Europese Unie wordt afgesproken over de benaming van vegetarische producten, laat een woordvoerder weten.

Onder meer Vivera dreigde een boete te krijgen van ruim 1000 euro, omdat de producent van vleesvervangers het woord gehakt gebruikt op de verpakkingen van zijn plantaardige producten. Daarmee overtrad het bedrijf een wet waarin staat wanneer een product gehakt mag heten.

Maar het bedrijf kreeg donderdag te horen dat die boete er toch niet komt. "We zijn blij met dit besluit, maar begrijpen dat de NVWA simpelweg uitvoert wat in de wet staat", reageert Vivera-topman Willem van Weede. "De verouderde gehaktwet is hiermee nog niet aangepast. Deze wet is ooit bedoeld om de voedselveiligheid van dierlijk gehakt te garanderen, maar is niet relevant voor vegetarisch gehakt."