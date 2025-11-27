ECONOMIE
Norris ziet Verstappen altijd als 'grote bedreiging'

Sport
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 15:02
anp271125128 1
LUSAIL (ANP) - Lando Norris kan in de Grote Prijs van Qatar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veroveren, maar de Brit van McLaren weet ook dat Max Verstappen nog altijd kans heeft. "Max is een bedreiging, omdat ik weet waartoe hij in staat is. Maar dat is in Qatar niet ineens anders, want we hebben Max bij iedere race dit jaar als een bedreiging gezien, ook toen zijn achterstand veel groter was", zei hij bij een persmoment op het Lusail International Circuit.
Norris probeert zelfvertrouwen uit te stralen, al ijlt de pijnlijke diskwalificatie in Las Vegas nog na. Hij en zijn teamgenoot Oscar Piastri werden na de race uit de uitslag geschrapt, omdat hun McLarens niet door de technische keuring kwamen.
"Het was een grote teleurstelling voor iedereen in het team. Ik bedoel, we steken er ieder weekend zoveel energie in en als dan in een klap al het werk voor niets is geweest, doet dat ook bij iedereen pijn. Maar ik ben eroverheen, voel me goed en heb niet het gevoel dat we nu ineens iets moeten veranderen in onze mindset."
