Odido: iedereen weer online na grote mobiele storingen

DEN HAAG (ANP) - Alle mobiele klanten van telecomprovider Odido zijn weer online, na de grote landelijke storingen met bellen en mobiel internetten op woensdag. Dat meldt een woordvoerder van Odido. Een kleine groep klanten had nog last van de storingen, maar dat is nu dus voorbij.

Woensdagochtend waren er problemen in de systemen die mobiele klanten toegang geven tot het internet. Daarvoor vond het bedrijf een oplossing, maar dit leidde vervolgens tot overbelasting van andere systemen. Daardoor ontstond de tweede storing waardoor het hele mobiele netwerk van Odido urenlang werd platgelegd. Ook dochtermerken Ben en Simpel werden geraakt door de storingen.

Het bedrijf doet nog onderzoek naar de exacte oorzaken van de storingen. Odido zegt geen vermoeden te hebben van cyberaanvallen.