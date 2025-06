Rabo: Nederlandse beleggers negatiever over VS door Trump

UTRECHT (ANP) - Nederlandse beleggers zijn in de afgelopen zes maanden negatiever geworden over beleggen in de Verenigde Staten, meldt RaboResearch op basis van een enquête onder 1868 beleggers. De Amerikaanse president Donald Trump wordt door een grote meerderheid van de beleggers genoemd als reden voor hun negatievere blik op de VS.

Vooral Trumps gedrag en handelsbeleid worden daarbij omschreven als onbetrouwbaar, wispelturig, onvoorspelbaar en onzeker. Vooruitkijkend zien beleggers de rol van de VS op het wereldtoneel ook als grootste bedreiging voor de waarde van hun beleggingen.

Het veranderde sentiment is terug te zien in het beleggingsgedrag. Een deel van de beleggers heeft de beleggingen in de VS verminderd. Over beleggen in Europa is 40 procent positiever gaan denken. De ontwikkelingen in de VS spelen ook hier een belangrijke rol. Ook stellen beleggers zich te willen focussen op de eigen regio, die volgens hen stabieler is en onafhankelijker zal moeten worden.