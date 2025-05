DEN HAAG (ANP) - Odido heeft last van een storing, meldt een woordvoerder van het telecombedrijf donderdag. Sommige klanten in met name Brabant en Limburg kunnen daardoor mogelijk niet bellen of internetten via hun mobiel of hebben langzamer internet.

Op de website allestoringen.nl zijn sinds ongeveer 06.00 uur duizenden meldingen binnengekomen. "De problemen zijn bij ons bekend en we proberen het op te lossen", zegt de woordvoerder.