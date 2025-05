Wat maakt iemand écht aantrekkelijk volgens de wetenschap? Hint: het zit niet in je sixpack

In tijden waarin Instagram-filters en perfecte poses de norm lijken te zijn, brengt wetenschappelijk onderzoek verrassende inzichten naar voren over wat mensen werkelijk aantrekkelijk vinden. Twee gerenommeerde psychologen hebben hun bevindingen gedeeld die ons beeld van aantrekkelijkheid compleet op zijn kop zetten.

De huidige obsessie met een perfect uiterlijk blijkt grotendeels misplaatst. Dr. Veronica Lamarche van de Universiteit van Essex legt uit: "Aantrekkelijkheid is een enigszins subjectieve ervaring. Bepaalde fysieke kenmerken die mensen als aantrekkelijk beoordelen, weerspiegelen mogelijk simpelweg eigenschappen die op een bepaald moment in de tijd voordelig of sociaal wenselijk zijn."

Historische voorbeelden ondersteunen deze stelling. Verschillende culturen hadden totaal verschillende schoonheidsidealen die vandaag de dag misschien vreemd zouden overkomen.

Een fascinerend fenomeen dat wetenschappers hebben ontdekt, betreft de rol van adrenaline bij romantische gevoelens. Lamarche noemt een onderzoek waarbij mensen op een wankele brug de aantrekkelijkheid van een ander hoger inschatten. "De angst om op die brug te staan, schreven zij, onterecht, toe aan hoe aantrekkelijk de persoon was die hen vragen stelde.”

Voeding beïnvloedt je uitstraling

Verrassend genoeg heeft je dieet directe impact op hoe aantrekkelijk anderen je vinden. Onderzoek toont aan dat bepaalde voedingsmiddelen je huid een bijzondere gloed verlenen. Dr. Ed Morrison, hoofddocent psychologie aan de Britse Universiteit van Portsmouth, legt uit: "Een van de dingen die je misschien beoordeelt als je iemands huid ziet, is zijn of haar onderliggende gezondheid." Hij vervolgt: "Een iets gelere huid, wijst op een gezond eetpatroon. En zien we als aantrekkelijker."

Mannen overschatten belang van spieren

Interessant is het verschil tussen wat mannen denken dat vrouwen willen en de realiteit. Morrison onthult: "Het algemene patroon is dat fysieke eigenschappen belangrijker zijn voor mannen dan voor vrouwen. Vrouwen zijn over het algemeen minder geïnteresseerd in fysieke aantrekkelijkheid op zich en leggen meer nadruk op persoonlijkheidskenmerken."

Daarnaast blijkt dat mensen vaak partners kiezen die qua aantrekkelijkheid bij hen passen. Lamarche stelt: "Partners matchen vaak heel goed op aantrekkelijkheid."

De ultieme aantrekkelijkheidsformule

Beide experts zijn het eens over de belangrijkste factor. "Mensen willen een zorgzame partner; ze willen iemand die ze kunnen vertrouwen", zegt Lamarche. "Dat heeft de grootste invloed op aantrekkelijkheid."

Morrisons advies is helder: "Als je jezelf aantrekkelijk wilt maken, is dat waarschijnlijk het beste wat je kunt doen. Wees charmant, aardig en grappig, want dat werkt absoluut goed."

De boodschap is duidelijk: vergeet die eindeloze workout-routines en dure beautyprocedures. Echte aantrekkelijkheid begint bij wie je bent als persoon.