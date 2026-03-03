ECONOMIE
Odido-klanten zonder mobiel internet door stroomstoring Stedin

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 10:20
anp030326098 1
ROTTERDAM (ANP) - Klanten van Odido in grote delen van Zuid-Holland en de provincie Utrecht hebben dinsdagochtend mogelijk geen mobiel internet door een storing bij netbeheerder Stedin. Meldingen komen onder meer uit Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Maar ook buiten de regio waar Stedin het stroomnet beheert, komen er op Allestoringen.nl meldingen binnen.
Volgens een woordvoerder van Odido zal Stedin tegen 10.30 uur de problemen hebben opgelost. Op de storingssite van Odido zelf is geen storing gemeld. Ook bij dochterbedrijven Ben en Simpel melden gebruikers problemen te hebben met hun mobiele internet.
Bij providers KPN en Vodafone lijken klanten nog steeds te kunnen internetten.
