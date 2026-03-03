ECONOMIE
18 jaar cel en tbs voor verdachte Barendrechtse zedenzaak

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 10:24
anp030326099 1
ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 46-jarige Mels van B. uit Barendrecht veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang ernstig seksueel misbruiken van jonge meisjes. De rechtbank ging vier jaar uit boven de eis van het Openbaar Ministerie, vanwege de ernst en omvang van de zaak, waarin de verdachte zijn eigen belangen telkens boven die van de slachtoffers heeft gesteld.
Van B. drogeerde de slachtoffertjes met slaapmiddelen als zij bij hem thuis of op een camping in het Brabantse Hoeven logeerden. Het ging om minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter, de meesten tussen de 4 en 13 jaar oud. De man maakte beeldopnamen van het misbruik. Ook zijn eigen dochter heeft Van B. misbruikt.
