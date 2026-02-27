Odido wil niet zeggen of data slachtoffers stalking zijn gelekt

DEN HAAG (ANP) - Odido wil niet zeggen of bij de gestolen data gevoelige gegevens zijn gepubliceerd van slachtoffers van huiselijk geweld of stalking. RTL Nieuws meldde vrijdag in de gestolen gegevens gevoelige informatie te hebben gevonden van meerdere mensen die worden gestalkt of bedreigd.

"Ik kan hier geen uitspraken over doen", zegt een woordvoerder van Odido, verwijzend naar lopend onderzoek naar de kwestie.

De woordvoerder roept mensen die zich onveilig voelen op de politie te bellen. Ook wil Odido volgens hem met dit soort mensen kijken of hun gegevens zijn gepubliceerd en ze helpen aan een nieuw telefoonnummer als ze dat willen. Hij wil niet zeggen of het telecombedrijf hierover verzoeken heeft ontvangen.

Bij de dataroof werden volgens Odido persoonsgegevens van 6,2 miljoen accounts gestolen door hackersgroep ShinyHunters. Het gaat onder meer om namen, adressen en rekeningnummers. De groep eiste een geldbedrag, dat Odido niet heeft betaald. Daarop hebben de hackers donderdag en vrijdag volgens onder meer RTL Nieuws gegevens van honderdduizenden mensen op het darkweb geplaatst.