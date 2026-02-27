Jetten wil dat ministers goed nadenken voordat ze iets posten

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten (D66) wil dat zijn bewindspersonen voortaan beter nadenken voordat ze iets op sociale media zetten. Hij zei dat in reactie op een Instagram-post van minister en partijgenoot Hans Vijlbrief waar ophef over is ontstaan.

Vijlbrief had onder een post met een aantal foto's van hem met andere D66-bewindspersonen het liedje Pause van Milolaathetlukken gezet. De zin "bitches willen met me naar bed" zorgde voor ophef. Onderwijsminister Rianne Letschert, die op een van de foto's stond, zei dat ze het er met Vijlbrief over ging hebben.

"Dit was een ongepast nummer onder een verder prachtige foto", aldus Jetten.