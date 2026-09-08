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Oeganda wordt 's werelds nieuwste exporteur van olie

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 14:50
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KAMPALA (ANP/BLOOMBERG) - Oeganda wordt binnenkort 's werelds nieuwste exporteur van ruwe olie. Het Afrikaanse land wil in december beginnen met de export van zijn Pearl Sweet-olie, meldde de topman van het staatsoliebedrijf Uganda National Oil Company dinsdag. De olie uit Oeganda zal dan via een pijpleiding worden vervoerd naar de havenstad Tanga in buurland Tanzania om naar kopers in Azië geëxporteerd te worden.
Pearl Sweet komt in eerste instantie uit een olieveld dat wordt geëxploiteerd door het Chinese olieconcern Cnooc, met een productie van 25.000 vaten per dag in december. Binnen zes maanden moet de productie stijgen naar 40.000 vaten per dag. Een groter veld dat wordt uitgebaat door het Franse TotalEnergies moet dan in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen met productie. Het is de bedoeling dat binnen drie jaar de export van Oeganda stijgt naar 320.000 vaten per dag.
De Oegandese energieminister en andere functionarissen zijn deze week op een top in Singapore om de olie aan te bieden aan kopers.
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