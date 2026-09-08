Arts uit Bergen verdacht van misbruik Filipijnse kinderen

DEN BOSCH (ANP) - Een 66-jarige arts uit het Noord-Hollandse Bergen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van minstens vier Filipijnse kinderen. Het jongste slachtoffer was drie jaar oud, vertelde de officier van justitie dinsdag tijdens de eerste pro-formazitting in Den Bosch.

De verdachte zou in 2023 op de Filipijnen een meisje onder de twaalf jaar hebben verkracht. Ook zou hij twee tienermeisjes tegen betaling hebben laten poseren en seksuele handelingen bij zichzelf hebben laten verrichten. Een 3-jarig meisje zou in ruil voor geld zijn misbruikt door de verdachte in augustus en september 2023.

De inwoner van Bergen werd in mei 2026 opgepakt, na een melding van een Amerikaanse organisatie. Hij zou via een livestream hebben gekeken hoe Filipijnse kinderen op afstand werden misbruikt. "Hoe heeft het zover kunnen komen?", vroeg de officier van justitie zich dinsdag af. "Hij was een man die alles had." De verdachte werkte in het ziekenhuis, maar heeft zelf inmiddels ontslag genomen. Hij zal de komende tijd door een psycholoog worden onderzocht.

Facilitators

Martin B. zou bij het misbruik in contact zijn geweest met zogenoemde facilitators op de Filipijnen; mensen die kinderen beschikbaar stellen voor seksueel misbruik. Een aantal van deze betrokkenen is opgepakt op de Filipijnen, vertelde de officier.

Het lezen van de chats die B. stuurde naar zijn Filipijnse handlangers levert volgens justitie een ontluisterend beeld op. "Hij had een lap grond op de Filipijnen gekocht en stuurde berichten dat hij daar na zijn pensioen ging wonen en dat alle meisjes welkom waren." De verdachte zou in chats hebben verteld wat hij allemaal 'met de meisjes zou doen.'

De volgende pro-formazitting is op 16 november.