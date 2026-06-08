"Wat de meeste stellen verkeerd doen"

Tolstoj had het mis. Niet alle ongelukkige gezinnen zijn op hun eigen manier ongelukkig — ze lijken juist verbluffend veel op elkaar. Dat is de eerste, ontnuchterende observatie van de Duitse psycholoog Kurt Hahlweg (79), die tientallen jaren stellen in zijn lab uitnodigde, op apparatuur aansloot en liet ruziën. Na drie minuten beeld kon hij voorspellen hoe de ruzie zou eindigen.

De rode draad: bijna iedereen glijdt te snel de negativiteit in en vindt er niet meer uit. "Du bist so ein Idiot, du hast meinen Geburtstag vergessen!" — "Tut mir leid, ik had het druk." — "Immer dasselbe!" Wie dan een gevoelige plek raakt, krijgt er één terug. Hahlwegs sequentieanalyses laten zien dat dat in zo'n zeventig procent van de gevallen gebeurt. Ding, ding, ding, ding.

"De kans dat iemand op een negatieve opmerking opnieuw negatief reageert, ligt rond de zeventig procent. Veel stellen komen uit die spiraal niet meer weg."

Gelukkige stellen ruziën net zo goed. Maar zij krijgen de bocht eerder. Iemand zegt iets neutraals of positiefs, en het conflict dooft. Soms volstaat een simpel: "Stop. Ik begin opnieuw." De ander voelt dan dat de partner zich probeert te bedwingen — en schakelt mee. Werkt dat niet, dan escaleert het juist harder.

Ook het idee dat je elke ruzie moet "uitpraten" sneuvelt bij Hahlweg. Wie stoom afblaast, kwetst. Soms is zwijgen verstandiger; over twee weken ziet de wereld er anders uit. Praten blijft belangrijk, maar het gaat om het hoe — en dat is te leren, met gespreksregels die werken als het heet wordt.

Wat gelukkige stellen tekent, is bovendien iets anders dan rozengeur. In Amerikaanse langetermijnstudies bleken paren die vijftig jaar samen waren niet de stellen die altijd hand in hand op de bank zaten, maar zij die zware periodes — ziekte, verlies, een misstap — samen hadden doorstaan. "Weet je nog hoe je me toen steunde?" Tranen, jaren later, in een laboratorium in Braunschweig. De kern: ik heb iemand die ik kan vertrouwen.

"Gelukkige stellen ruziën ook. Ze nemen alleen eerder de bocht."