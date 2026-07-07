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Jetten: VS kunnen zien dat Europa been bijtrekt met defensie

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 16:52
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ANKARA (ANP) - Een jaar nadat in de NAVO is afgesproken om fors meer aan defensie uit te geven, kunnen de Verenigde Staten zien dat Europa en Canada een been bijtrekken. Dat zei Rob Jetten dinsdag bij de topontmoeting van het militaire bondgenootschap in Ankara. De premier hoopt dat de ook aanwezige Amerikaanse president Donald Trump daarvan doordrongen raakt. "En dat het in zijn belang is dat het NAVO-bondgenootschap iets is wat de Amerikanen moeten koesteren."
Bij de top heeft Nederland ruim 3 miljard aan defensiecontracten en plannen daartoe aangekondigd. Ook andere lidstaten kondigden miljardeninvesteringen aan.
Trump ageert regelmatig tegen de NAVO en speelt daarbij ook met het idee om het bondgenootschap te verlaten. Hij vindt dat de Amerikanen daaraan te veel bijdragen en daar te weinig voor terugzien. Een van zijn grieven is dat NAVO-bondgenoten in zijn ogen te weinig hebben geholpen bij de Iranoorlog. Die klacht herhaalde hij ook in Ankara.
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