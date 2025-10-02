OESO krijgt klacht over dierenleed door investeringen Rabobank

DEN HAAG (ANP) - Rabobank investeert al jaren miljarden euro's in vleesbedrijven die structureel dieren mishandelen, stelt World Animal Protection. De dierenwelzijnsorganisatie dient hierom donderdag een klacht in bij het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP).

De dierenwelzijnsorganisatie stelt dat dit de eerste klacht ooit bij de OESO tegen een bank is vanwege de financiering van dierenleed. Het NCP controleert of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, een samenwerkingsverband van vooral rijkere landen.

World Animal Protection noemt de vleesverwerkers JBS uit Brazilië en Tyson Foods uit de Verenigde Staten als voorbeelden. Deze bedrijven zijn volgens de dierenorganisatie berucht om "routinematige verminkingen, wrede slacht en overvolle stallen".

Grootste financier vee-industrie

"Rabobank is de grootste Nederlandse financier van de wereldwijde vee-industrie, maar weigert verantwoordelijkheid te nemen voor het immense dierenleed dat zij financiert", stelt directeur Dirk-Jan Verdonk. "In plaats van verbeteringen te eisen, heeft Rabobank haar dierenwelzijnsbeleid afgezwakt. Daarmee draagt de bank bij aan grootschalig dierenleed."

Met de klacht wil World Animal Protection Rabobank laten stoppen met het financieren van bedrijven die op grote schaal dierenleed veroorzaken. Ook moet de bank zich wat de organisatie betreft terugtrekken uit Amerikaanse lobbyorganisaties die dierenwelzijnswetgeving proberen tegen te gaan en de grootste dierenwelzijnsproblemen in haar portefeuille aanpakken.

Het is niet de eerste keer dat een klacht bij het NCP is ingediend tegen een Nederlandse bank. Zo diende Milieudefensie in 2019 een klacht tegen ING in vanwege de financiering van palmoliebedrijven.