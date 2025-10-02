Forbes: Musk eerste mens met vermogen van 500 miljard dollar

Elon Musk is volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes de eerste persoon met een geschat vermogen van 500 miljard dollar (426,11 miljard euro), wat hem in dollars een halve biljonair maakt. Musks vermogen bestaat grotendeels uit aandelen in autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Forbes schat Musks vermogen op ongeveer 150 miljard meer dan dat van Oracle-medeoprichter Larry Ellison. Musks vermogen is wel moeilijker in te schatten dan dat van andere miljardairs, omdat veel van zijn bedrijven niet beursgenoteerd zijn, erkent het blad.

Musk overschreed de grens van 400 miljard in december 2024, te midden van speculaties van investeerders dat Tesla zou profiteren van zijn connecties met de toen net gekozen Amerikaanse president Donald Trump. Hij had een rol als speciaal adviseur in de eerste maanden van Trumps regering, maar de relatie tussen de twee verslechterde snel en Trump dreigde de federale steun aan Musks bedrijven te verminderen.