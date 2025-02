Zelensky en Trump bellen een uur

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdagavond ongeveer een uur gebeld met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Dat maakte het kantoor van Zelensky bekend.

Trump had eerder op zijn berichtendienst Truth Social geschreven dat hij telefonisch met de Russische leider Vladimir Poetin had gesproken. Ze spraken af meteen werk te maken van vredesoverleg over Oekraïne, aldus Trump.

De Amerikaanse president schreef in het bericht ook dat hij meteen Zelensky zou bellen om hem bij te praten. Wat ze precies hebben besproken, is nog onduidelijk.