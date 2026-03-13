Olie- en gasprijzen verhogen druk op chemische industrie

ROTTERDAM (ANP) - De flink opgelopen prijzen van olie en gas door de Iranoorlog zetten de chemische industrie in Nederland verder onder druk, stellen brancheorganisaties. Het afgelopen jaar sloten fabrieken al de deuren in de Rotterdamse haven, mede door hoge kosten.

"De chemische industrie maakt intensief gebruik van olie en gas, zowel als grondstof als voor energie", legt hoofd Klimaat & Energie van brancheorganisatie voor de chemische industrie VNCI Mark Intven uit. "Daardoor raken de huidige koersstijgingen bedrijven in de sector op twee van hun meest cruciale kostenfactoren."

Toch zijn de eerste signalen uit de Nederlandse markt nog niet zo heftig als tijdens het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, stelt Intven. "Maar de ontwikkelingen zijn wel degelijk zeer ongunstig voor de industrie."

De chemische industrie staat sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 onder druk. Volgens ING-econoom Bert Colijn kan een langdurige stijging van de energiekosten "de hoop op herstel de grond inboren".