Softwarebedrijf Adobe zakt op Wall Street na vertrek topman

NEW YORK (ANP) - Adobe behoorde vrijdag tot de verliezers op de beurzen in New York. Topman Shantanu Narayen kondigde aan af te treden zodra er een opvolger voor hem is gevonden. Een reden voor zijn plotselinge vertrek werd niet gegeven. Narayen is sinds 2007 de hoogste baas van het softwarebedrijf. Het nieuws van zijn aanstaande vertrek overschaduwde de beter dan verwachte kwartaalresultaten. Het aandeel werd 6 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief na de zware koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 46.990 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 6707 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 22.400 punten.

De Dow zakte donderdag nog 1,6 procent en sloot voor het eerst dit jaar onder de 47.000 punten. De stemming werd gedrukt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen olieprijzen. Door de hoge energieprijzen en toenemende inflatievrees is de hoop van beleggers dat de Federal Reserve de rente dit jaar verder gaat verlagen flink afgenomen.