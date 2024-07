Oliebedrijf BP waarschuwt voor afboeking op Duitse raffinaderij

LONDEN (ANP) - Olie- en gasconcern BP verwacht dat afboekingen van 1 miljard tot 2 miljard dollar invloed hebben op de resultaten van het tweede kwartaal. Dat komt onder andere doordat de raffinaderij bij de Duitse stad Gelsenkirchen minder waard is geworden. Onlangs maakte BP bekend daar vanaf volgend jaar ongeveer een derde minder brandstoffen en grondstoffen te produceren.

Het Britse concern maakte dat bekend in een bericht aan beleggers in de aanloop naar de tweedekwartaalcijfers, die eind deze maand verschijnen. Eerder zei BP dat de kosten rond de raffinaderij in Gelsenkirchen structureel hoog zijn. Tegelijkertijd daalt de vraag naar de olieproducten aanzienlijk.

In dezelfde update zei BP dat zijn raffinageactiviteiten waarschijnlijk voor 500 miljoen tot 700 miljoen dollar worden geraakt door slechtere marktomstandigheden. Ook de handelsdivisie presteerde naar verwachting zwakker dan in het eerste kwartaal. De divisie die olie oppompt, zou juist een meevaller hebben dankzij gunstige prijzen.