Oliebedrijf Petronas doet opnieuw grote vondst voor kust Suriname

PARAMARIBO (ANP/RTR) - Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft opnieuw een belangrijke olie- en gasvondst gedaan voor de kust van Suriname. Dat maakte de Surinaamse president Jennifer Simons dinsdag bekend tijdens een energieconferentie. De vondst werd gedaan in het zogeheten Blok 52 in het diepzeegebied, dat op ongeveer 125 kilometer van de kust ligt.

"Dit is echt goed nieuws voor ons", zei Simons, zonder verdere details te geven. Volgens haar legt de vondst de basis voor meerdere olie- en gasontwikkelingen en een veelbelovende toekomst voor Suriname.

De president sprak eerder de hoop uit dat Suriname in 2030 de gaswinning begint voor de kust van het land. Volgens haar kan het project de basis leggen om in de toekomst gas naar land te brengen, waarmee Suriname "een minder vervuilende energiebron" heeft, gaf ze eerder aan. Het land werkt nu nog veel met generatoren die werken op olie. Ook is het project goed voor economische groei.