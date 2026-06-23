Sjoerdsma hekelt plannen VS voor nieuwe exportbeperkingen ASML

DEN HAAG (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) hekelt Amerikaanse voorstellen die ASML zouden dwingen zijn export naar China verder te beperken. "Exportcontrole werkt gewoon het beste als landen samenwerken uit overtuiging en niet als beleid over de grenzen wordt opgelegd", zei hij in een gesprek met media na overleg in Washington.

In het Congres ligt een conceptwetsvoorstel (Match Act) dat de export van chiptechnologie van partnerlanden naar China beperkt. Ook onderhoud wordt onmogelijk gemaakt. Als Washington hier niet met bondgenoten uitkomt, zullen de VS volgens het voorstel de bondgenoten uitvoerbeperkingen moeten opleggen.

"Waar wij ongelukkig van worden, is dat het wetsvoorstel lijkt te suggereren dat de Verenigde Staten dan maatregelen bij ons kunnen opleggen", zegt Sjoerdsma. "Dat zien wij niet zitten. Samenwerking over de grenzen moet op vrijwillige basis, maar onder dwang is dat heel moeilijk uit te leggen. Dit gaat ook over de kern van onze economie en ons verdienvermogen. Daar gaan we zelf over."