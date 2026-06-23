ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sjoerdsma hekelt plannen VS voor nieuwe exportbeperkingen ASML

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 22:08
anp230626219 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) hekelt Amerikaanse voorstellen die ASML zouden dwingen zijn export naar China verder te beperken. "Exportcontrole werkt gewoon het beste als landen samenwerken uit overtuiging en niet als beleid over de grenzen wordt opgelegd", zei hij in een gesprek met media na overleg in Washington.
In het Congres ligt een conceptwetsvoorstel (Match Act) dat de export van chiptechnologie van partnerlanden naar China beperkt. Ook onderhoud wordt onmogelijk gemaakt. Als Washington hier niet met bondgenoten uitkomt, zullen de VS volgens het voorstel de bondgenoten uitvoerbeperkingen moeten opleggen.
"Waar wij ongelukkig van worden, is dat het wetsvoorstel lijkt te suggereren dat de Verenigde Staten dan maatregelen bij ons kunnen opleggen", zegt Sjoerdsma. "Dat zien wij niet zitten. Samenwerking over de grenzen moet op vrijwillige basis, maar onder dwang is dat heel moeilijk uit te leggen. Dit gaat ook over de kern van onze economie en ons verdienvermogen. Daar gaan we zelf over."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

generated-image (2)

Dit zijn de sterkste legers van Europa

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

172238498_m

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

Loading