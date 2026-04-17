Oliebedrijven kelderen op beurzen, luchtvaartsector hard omhoog

AMSTERDAM (ANP) - Oliebedrijven gingen vrijdag hard omlaag op de Europese aandelenbeurzen door de gekelderde olieprijzen na het nieuws dat de Straat van Hormuz wordt heropend door Iran voor de commerciële scheepvaart. Luchtvaartmaatschappijen profiteerden juist van de sterke daling van de olieprijzen omdat zij erg gevoelig zijn voor hoge kerosineprijzen.

Shell was de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index met een verlies van 5,6 procent. In Londen dook het Britse BP 7,4 procent in het rood en het Franse TotalEnergies verloor 5,3 procent in Parijs. Het Spaanse Repsol en het Italiaanse Eni werden tot 7 procent lager gezet.

Daar stond tegenover dat Air France-KLM 7,4 procent meer waard werd in de MidKap. British Airways-moederbedrijf IAG, Lufthansa, Ryanair en easyJet stegen tot bijna 7 procent.

Europese gasprijs 8 procent omlaag

De AEX eindigde 0,7 procent in de plus op 1023,68 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 1032,94 punten. In Parijs en Frankfurt werden winsten tot 2,3 procent op de koersenborden gezet. Londen won 0,7 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde ruim 12 procent tot 83,18 dollar en Brentolie werd meer dan 10 procent goedkoper op 89,27 dollar per vat. De Europese gasprijs ging met 8 procent omlaag. Via de Straat van Hormuz wordt ongeveer een vijfde van alle ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de wereld vervoerd.

Techinvesteerder Prosus

De AEX werd aangevoerd door techinvesteerder Prosus, investeerder CVC Capital Partners en staalconcern ArcelorMittal met winsten tot 4,7 procent. Telecomconcern KPN en oliedienstverlener SBM Offshore verloren tot 4,6 procent. Beide aandelen noteerden ex-dividend, wat betekent dat ze geen recht meer geven op het dividend van de afgelopen periode.

In de MidKap waren naast Air France-KLM ook metalenspecialist AMG en uitzendconcern Randstad flinke winnaars met plussen tot 5,5 procent. Basic-Fit bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 3,7 procent. De fitnessketen haalde bijna 308 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen.