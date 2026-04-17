Jetten: tempo voorbereidingen missie Hormuz moet omhoog

DEN HAAG (ANP) - Het tempo van de voorbereidingen voor de missie in de Straat van Hormuz moet omhoog. Dan kunnen de landen direct aan de slag zodra er een permanent staakt-het-vuren is, zei premier Rob Jetten vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Eerder op de middag was hij bij een videoconferentie van de bijna vijftig landen die zich hebben aangesloten bij de internationale coalitie.

Niet alle landen van de coalitie willen of kunnen militair materieel leveren voor de missie. "Verschillende landen richten zich op meer diplomatieke druk op Iran, het vormgeven van eventuele extra economische sancties mocht dat nodig zijn en ervoor zorgen dat die hele logistieke keten weer op gang komt" in de Straat van Hormuz, zei Jetten.

Volgende week wordt volgens hem meer bekend over concrete bijdragen. Nederland heeft aangegeven bereid te zijn een militaire bijdrage te leveren aan de missie. Daarbij kan gedacht worden aan een mijnenjager of een fregat, gaf het kabinet eerder aan. "Nederland werkt met de Britten en Fransen heel actief aan de militaire planning."