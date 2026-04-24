Oliedienstverlener Baker Hughes: meer investeringen door oorlog

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Baker Hughes verwacht meer investeringen door oliemaatschappijen in eigen productie door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens topman Lorenzo Simonelli zorgen de sterk gestegen olieprijzen door het conflict voor een stimulering van de investeringen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië.

Door de oorlog zijn ook de zorgen over de afhankelijkheid van ruwe olie en gas uit het Midden-Oosten toegenomen. Dat zorgt ook voor plannen voor meer investeringen in productie elders in de wereld. Simonelli verwacht dat die vanaf de tweede helft van dit jaar vorm krijgen. Bovendien zorgen de hoge olieprijzen ervoor dat nieuwe projecten winstgevender worden, zoals schaliegaswinning in Noord-Amerika.

De Amerikaanse branchegenoot Halliburton zei eerder deze week al tekenen te zien van meer investeringen in Noord-Amerikaanse olievelden. Vooral kleinere en middelgrote bedrijven nemen het voortouw, aldus Halliburton.