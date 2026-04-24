Jetten: Spanje is en blijft volwaardig lid van NAVO

NICOSIA (ANP) - Het is voor alle EU-leiders "heel helder dat Spanje gewoon volwaardig lid is van de NAVO. En dat blijft ook zo", zei premier Rob Jetten vrijdag na de EU-top in Cyprus. In uitgelekte Amerikaanse plannen staat dat de VS dwarse NAVO-bondgenoten wil straffen, door hen bijvoorbeeld te schorsen. In die mails wordt Spanje genoemd.

Dat land zou volgens de berichten moeten worden gestraft voor zijn verzet tegen fors hogere defensie-uitgaven door alle bondgenoten en scherpe kritiek van onder anderen premier Pedro Sánchez op de Iran-oorlog.

Jetten zag vrijdag "wat voorbijkomen over uitgelekte mails". Naar eigen zeggen heeft de premier vorige week met president Donald Trump ook "gediscussieerd" over diens klacht dat Europa meer op zich moet nemen. "Juist Europese landen doen nu veel om de NAVO te versterken. Dat is ook in het Amerikaanse belang."

Geen telefoontje van Trump

Jetten heeft van Trump geen telefoontje gekregen met een waarschuwing voor Nederland. "Nee, zeker niet", zei hij op vragen van de Nederlandse pers. Ook over Spanje wilde Jetten "klip en klaar" zijn.

De NAVO kan alleen besluiten nemen als alle 32 landen ermee kunnen leven. Het NAVO-verdrag voorziet niet in de mogelijkheid een lidstaat van de alliantie te schorsen. Ook andere Europese NAVO-landen keerden zich tegen de geopperde Amerikaanse vergeldingsmaatregelen.