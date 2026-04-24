VS en EU willen meer samenwerken voor winning kritieke mineralen

WASHINGTON (ANP) - De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een intentieverklaring ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan de ontginning van kritieke mineralen. Dit moet voorkomen dat ze bij de inkoop van deze belangrijke grondstoffen voor high-techproducten te afhankelijk worden "van slechts één plek", zei de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bij de ondertekening.

Op dit moment is China goed voor de verwerking van ruim 80 procent van alle zeldzame aardmetalen die wereldwijd worden verkocht. De EU en de VS willen van die afhankelijkheid van China af. Vorig jaar bleek de Chinese regering in het handelsconflict met de Amerikanen een effectief drukmiddel in handen te hebben door exportcontroles op bepaalde aardmetalen in te stellen.

De VS en de EU hebben nu afgesproken samen te werken aan maatregelen voor het opzetten van een eigen industrie voor de winning van kritieke mineralen. Ze noemen gezamenlijk optrekken op het gebied van subsidies, minimumprijzen en afnameovereenkomsten als mogelijke voorbeelden.