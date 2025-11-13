Oliedienstverlener SBM Offshore stijgt op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De maritieme oliedienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen en werd opnieuw iets positiever over het resultaat dit jaar. Topman Øivind Tangen sprak van sterke prestaties en een toenemende activiteit in de belangrijkste markten van het bedrijf.

De verdere verhoging van de verwachting voor 2025 weerspiegelt volgens Tangen het vermogen van SBM Offshore om complexe projecten wereldwijd te blijven uitvoeren, ondanks de uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden. Het aandeel won 6 procent in de MidKap.

De algehele stemming op het Damrak was positief na het kleine verlies een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 970,37 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 880,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. Londen daalde 0,3 procent.