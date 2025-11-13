ECONOMIE
Commissie heeft drie opties voor financiële EU-hulp aan Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 9:23
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft donderdag drie opties gepresenteerd om Oekraïne extra financieel te steunen. Een daarvan behelst het ophalen van geld uit de kapitaalmarkt door de EU via bijvoorbeeld obligaties. De tweede optie is dat lidstaten zelf het benodigde kapitaal bijeenbrengen om aan Oekraïne te lenen. De laatste optie lag al op tafel en ligt vooral bij België uiterst gevoelig: het gebruik van de bevroren Russische tegoeden voor een renteloze lening van 141 miljard euro aan Oekraïne.
De EU-regeringsleiders hadden eind vorige maand om verschillende opties gevraagd. Zij konden het er tijdens urenlang overleg niet over eens worden. België wil harde garanties van de andere EU-landen als Rusland het geld terugeist. De bevroren tegoeden die de Europese Commissie wil gebruiken, staan bij de in België gevestigde financiële instelling Euroclear. Naast financiële risico's vreest België voor repercussies van de Russen.
Eind december moet een besluit worden genomen.
