Oliekartel OPEC+ overweegt verder uitstel verhoging olieproductie

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - OPEC+ overweegt om de geplande verhoging van de olieproductie opnieuw uit te stellen. Dat hebben afgevaardigden van het oliekartel tegen persbureau Bloomberg gezegd. Het zou de vierde keer zijn dat de alliantie onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland de plannen om de olieproductie weer op te schroeven, uitstelt.

OPEC+ onthulde in juni vorig jaar voor het eerst plannen om de productie geleidelijk te verhogen. Door de afnemende vraag naar olie in China en de grotere nieuwe voorraden in de Verenigde Staten werd het oliekartel echter steeds gedwongen om de plannen uit te stellen. Zo zouden de olielanden eigenlijk begin januari de dagelijkse productie weer geleidelijk verhogen, maar dat werd met drie maanden uitgesteld tot eind maart. Vanaf april tot en met september 2026 zouden ze dan stapsgewijs weer meer olie oppompen, waarmee een eerdere productiebeperking van 2,2 miljoen vaten per dag geleidelijk zou worden opgeheven.

Het oliekartel stelde de productieverhoging eerder uit, omdat de olieprijzen onder druk stonden. Met het lagere aanbod wil het kartel de olieprijzen ondersteunen. Ook nu zouden de wereldwijde oliemarkten nog te kwetsbaar zijn om de productie weer op gang te brengen, verklaarde een van de afgevaardigden. Er is echter nog geen besluit genomen en de olielanden zouden nog verdeeld zijn over hoe verder te gaan. Een besluit wordt in de komende weken verwacht.